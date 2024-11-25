Kar yağışı yolu kapadı, hamile kadın jandarma aracında doğum yaptı

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Bünyan ilçesi Yünören Mahallesi'nde yaşayan N.Ş., dün akşam saatlerinde doğum sancıları tutan akrabası D.Ş.'yi hastaneye götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş. ve N.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, doğumu başlayan D.Ş.'yi araçlarına aldı. D.Ş. isimli kadın ambulansa yetiştirileceği sırada araç içinde doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek bebeğin ve annesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.