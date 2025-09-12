×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar yağışı ve fırtına etkili oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Ağrı Dağı#Fırtına
Kar yağışı ve fırtına etkili oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 15:27

Ağrı Dağı’nda etkili olan kar yağışı ve fırtına, zirve tırmanışı yapan dağcılara zorlu anlar yaşattı.

Haberin Devamı

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar yerel rehber Cuma Saltik rehberliğinde zirve tırmanışına çıktı.

Kar yağışı ve fırtına etkili oluyor

KAR ETKİSİNİ ARTIRARAK FIRTINAYA DÖNÜŞTÜ

Tırmanıştan bir süre sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Zorlu hava şartları nedeniyle ekip üyeleri zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi ve dengesini korumakta güçlük çekti.

Olumsuz şartlara rağmen tırmanışlarını sürdüren dağcılar, rehberleri eşliğinde güvenlik önlemleri alarak zirve yolculuğuna devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Yağışı#Ağrı Dağı#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!