Kar yağışı ve fırtına etkili oluyor!

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar yerel rehber Cuma Saltik rehberliğinde zirve tırmanışına çıktı.

Tırmanıştan bir süre sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Zorlu hava şartları nedeniyle ekip üyeleri zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi ve dengesini korumakta güçlük çekti.

Olumsuz şartlara rağmen tırmanışlarını sürdüren dağcılar, rehberleri eşliğinde güvenlik önlemleri alarak zirve yolculuğuna devam etti.