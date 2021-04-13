Kar yağışı ülkeyi terk ediyor mu? Prof. Dr. Şen canlı yayında açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bütün arzumuz baharın gelmesi, her açıdan avantajlı. Kapalı alanlardan çıkacağız bu salgında avantaj. 15 Mart’tan beri kış devam etti. İç Anadolu bölgesi karı yoğun yaşadı. Kar bugün terk ediyor, Ekim, Kasım’a kadar. Arzuladığımız sıcaklıklara geldik aslında, 14-15 derece. Hafta sonuna doğru bahar havası hakim olmaya başlayacak. Yağış olacak ama kar yok. İç Anadolu da sıcak havayı yaşayacak.

MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Bu geceden itibaren Marmara’dan itibaren yağış geliyor. Yağış Batı ve Kuzey Batı bölgelerde etkili olacak. Hem yağış hem havaların ısınması devam edecek.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR



Marmara Bölgesinin Trakya kesimi ile İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DOĞU ANADOLU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Erzurum ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık, Ardahan'da sıfır, Erzincan'da 4, Tunceli'de 5, Iğdır'da 6 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Tunceli'de 14, Erzincan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 9, Ardahan'da 8 ve Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 115, Sarıkamış'ta 56 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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