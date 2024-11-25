Kar yağışı tüm yurtta etkili oldu! Birçok ilde okullar tatil edildi

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde, 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

KAYSERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

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NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BOLU

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

KARABÜK

Karabük’te 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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ELAZIĞ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent merkezindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personellerinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, açıklamasında, “Sevgili öğrenciler, eğitim hayatınızın kesintisiz devam etmesi için tüm çabamızı sürdürüyoruz. Ancak, gece boyunca yağış miktarının beklenenden fazla olduğunu tespit ettik. Sizleri seviyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime bir gün ara verme kararı aldık. Ayrıca, engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” dedi.

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ERZİNCAN

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan’da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime yarın da 1 gün süreyle ara verilecek. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU’DA BİR İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

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Kastamonu’nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi” ifadelerine yer verildi.

MALATYA'DA 10 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

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Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE’NİN 3 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00’dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00’a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

ORDU'NUN 16 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.