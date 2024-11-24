Kar yağışı tüm yurtta etkili oldu! Birçok ilde okullar tatil edildi

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde, 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine valilik okulları 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi ile merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle; ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi her tür kademede resmi ve özel okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır.”

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AKSARAY

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BOLU

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime kentte 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın tarafından yapılan açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” dedi.

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KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

GİRESUN

Giresun’un Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün tatil edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu. Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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ERZİNCAN

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT

Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde sıcaklığın Yozgat genelinde sıfırın altında 6 ila 10 derece aralığına düşeceği tahmini üzerine tatil kararı alındı. Yozgat Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Yozgat genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADANA'DA 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Adana’nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise komple yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni eğitime 1 gün ara verildi.

Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU'NUN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” denildi.

Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.