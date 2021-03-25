Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da dün başlayan, aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı bu sabah erken saatlerde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle tarihi yarımada beyaza bürünürken, Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Meydanı gezen bazı vatandaşlar ve turistler, karla kaplanan Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın önünde fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı.

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