×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, 5,5 ay sonra ulaşıma açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kar Engeli#Ulaşım Sorunu#Çığ Riski
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, 5,5 ay sonra ulaşıma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 10:34

Geçen yıl aralık ayında yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan, 23 Mayıs’ta ise fiziki olarak açılan Van-Bahçesaray kara yolu, Çığ Komisyonu’nun incelemeleri sonucunda araç geçişlerine de kontrollü olarak açıldı. Bahçesaray'da yaşayan Garip Yücel, "Çok şükür 5,5 ay sonra yolumuz açıldı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak her yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için yetkililerden tünel yapılmasını istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Van-Bahçesaray kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri mayıs ayında bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarına başladı. Yer yer 5 metreyi aşan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından yol, 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak güzergahta çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmedi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, 5,5 ay sonra ulaşıma açıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu'nun bölgede yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan rapor, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne sunuldu. Raporda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda yolun sabah saat 06.00 ile akşam 20.00 arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı güzergahta önlem aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıMeteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıHaberi görüntüle

"TÜNEL İSTİYORUZ"'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bahçesaray'a giden kamyonetin sürücüsü Ramazan Uçak, yolun her yıl yaklaşık 6 ay ulaşıma kapandığını belirterek, "Van-Bahçesaray kara yolu yılın yaklaşık 6 ayı ulaşıma kapalı oluyor. Yol kapandığında ilçe halkı büyük mağduriyet yaşıyor. Kış aylarında ihtiyaçlar Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden karşılanıyor. Ancak bu güzergahta gidiş-dönüş yaklaşık 12 saat sürüyor ve maliyeti 10-15 bin lirayı buluyor. Çatak ile Bahçesaray arasındaki mesafe 70 kilometre. Yolun kapanmasıyla ticaretimiz de duruyor. İlçede yaşayanlar hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Kışın hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Bu nedenle yetkililerden kalıcı çözüm olarak tünel yapılmasını istiyoruz. Aksi halde insanlar ilçeyi terk etmek zorunda kalabilir. Yolun açılmasına da çok sevindik" dedi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, 5,5 ay sonra ulaşıma açıldı

Haberin Devamı

"5,5 AY SONRA YOLUMUZ AÇILDI"

Bahçesaray'da yaşayan Garip Yücel (45) ise yolun açılmasına sevindiklerini belirterek, "Çok şükür 5,5 ay sonra yolumuz açıldı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak her yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için yetkililerden tünel yapılmasını istiyoruz. Bu yol için kalıcı bir çözüm üretilmezse aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, 5,5 ay sonra ulaşıma açıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Engeli#Ulaşım Sorunu#Çığ Riski

BAKMADAN GEÇME!