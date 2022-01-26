Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan kar yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti. İki gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.
TEM’DE ÇEKİLMEYİ BEKLİYORLAR
Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı. Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.