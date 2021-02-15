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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

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Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Halkalı’da bulunan halı sahanın çatısı çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken çatı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan yaklaşık bin 200 metrekarelik kapalı halı sahanın çatısı saat 16.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çöken çatıyı incelerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kimsenin olmadığı halı sahada meydana gelen çökme soncu çatı kullanılamaz hale geldi. Kapalı halı sahanın çöken çatısı drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

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