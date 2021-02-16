Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den gelen son tahminler

Hava sıcaklıklarının güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı bulunuldu. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"ÇARŞAMBA AKŞAMI TERK EDECEK"

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kar yağışının cumartesi akşamı başladığını ve yağmaya devam ettiğini söyledi.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların pek düşmediğini belirten Şen, "Bundan dolayı da kar pek çok yerde tutmadı. Ama bugün ve yarın karın yerde tutma ihtimali sıcaklıklar düşerse var." diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bugünden itibaren doğuya doğru kayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün kıyı Ege'de kar yağışı kesiliyor. Ama doğuda da kar yağışı etkili olmayacak. Şu anda Doğu Karadeniz'de yağmur var. Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye'de kar beklenmiyor. Ayrıca kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde bugün ve yarın zirai don tehlikesi baş gösterebilir. Perşembe ve cuma günü de Çukurova Bölgesi'nde zirai don tehlikesi olabilir."

Şen, kar yağışının yağmurdan çok daha önemli olduğunun altını çizdi.

Kar yağışının İstanbul'un barajları için çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı İstanbul'un su sorununa 'aşı' gibi geldi. Kar yağışı yavaş yavaş toprağı çektiği için yer altı sularına gitme ihtimali daha fazla. İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir." ifadelerini kullandı.

- Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen:

- "İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir"