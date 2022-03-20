Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji 20 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Sakarya'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu aqkşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bu akşam Konya çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -7°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -4°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -6°C, 0°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
TOKAT -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, (Malatya ve Elazığ hariç) bölgenin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, -6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KARS -9°C, -7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu
VAN -1°C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu