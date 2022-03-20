Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji 20 Mart il il hava durumu tahminleri

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.

Haberin Devamı

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Sakarya'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu aqkşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Haberin Devamı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bu akşam Konya çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -4°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -6°C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

Haberin Devamı

ZONGULDAK -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

TOKAT -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, (Malatya ve Elazığ hariç) bölgenin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, -7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C

Çok bulutlu

VAN -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu