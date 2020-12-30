Kar yağışı kenti beyaza bürüdü! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM 31 Aralık yılbaşı hava durumu tahminleri

31 Aralık yılbaşı hava durumu tahminleri yeni yıl öncesi takip ediliyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da, soğuk havanın etkisiyle dere ve nehirler dondu, kırağı tutan bitkiler güzel manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da çatılarda buz sarkıtları oluştu. Diğer yandan yarın Kıyı Ege, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı beklenmiyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camları buzla kaplandı.

Şadırvanlar ile evlerin gider borularının soğuk hava nedeniyle donduğu kentte, vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü. Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli yerleşim yerleri, bölgede etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kar altında kaldı.

Ardahan'da soğukların etkisiyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Kura Nehri bölgesinde oluşan buharlaşma güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Belediye ekiplerinin, kaldırım ve yollarda oluşan buz kütlelerini temizlemeye çalıştığı kentte, soğuk hava nedeniyle donan bazı araçları vatandaşlar ateş yakarak ısıttı. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, akarsuların yüzeyi dondu. Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle Acı Su Deresi tamamen buz tuttu.

İlçeye 10 Kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nde kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 11°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 8°C, 16°C

Çok bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE -5°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 1°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS -16°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA -1°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN -7°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 12°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu