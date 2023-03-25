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Kar yağışı kazaya neden oldu, iki araç çarpıştı: 2 yaralı

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#Tunceli#Kar Yağışı#Kaza
Kar yağışı kazaya neden oldu, iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 18:57

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçe çıkışında bir araç ile tır, kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazad her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel durumları iyi olan yaralıların tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildikleri belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Tunceli#Kar Yağışı#Kaza

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