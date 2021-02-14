Kar yağışı kaç gün sürecek, ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji’den yapılan peş peşe son dakika uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul’da etkisini gösterdi. Kar yağışının devam ettiği kentte her yer beyaz örtü ile kaplanmaya başlarken İstanbul’da bugün havanın yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.

Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul’u ve Marmara bölgesinde etkili olacak kar yağışlarını Hürriyet’e değerlendirdi. Demirhan’ın günlük değerlendirmesi ise şöyle:

PAZARTESİ: Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.



SALI: Yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.



