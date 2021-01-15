Kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji açıklamıştı

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte ilk kar yağışı dün başladı. Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası’nda; Sarıyer’in yüksek kesimleri ve Arnavutköy’de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası’nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.



KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.