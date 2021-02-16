Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte yapılan uyarılar ve il il hava durumu raporu

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı bulunuldu. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin 16 Şubat salı günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Meteorolog Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hızla düşeceğini belirtti. Özdemir, "Kar yağışı hala etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları yine bu akşamda itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Kar özellikle yarın öğleden sonra yavaş yavaş Marmara'nın doğusunda kayacak. Marmara'nın doğusu dediğimiz zaman özellikle boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Bu noktalarda kar etkisini arttırarak devam edecek. Daha sonra doğuya doğru Karadeniz'e kadar devam edecek. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Daha dikkatli olmak lazım. Bu yağan kar yağışı o kadar soğuk bir etki bırakmadı 0 ile eksi 3 derece arasında bir değer aldı ama önümüzdeki günlerde daha da soğuyacak hava" şeklinde konuştu.

"PERŞEMBEDEN İTİBAREN DON OLAYLARINA DİKKAT"

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.

"GÖK GÜRÜLTÜLERİ DUYABİLİRİZ, TAMAMEN ATMOSFERİK BİR OLAY"

Gök gürültülerinin atmosferik bir olay olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Tabii gök gürültüleri duyuluyor ama bu o kadar korkulacak bir şey değil maalesef öyle bir hale geldi ki pandemiden dolayı her şeyden korkar olduk. Ama bu gök gürültülerinden korkmamız gerekmiyor normal atmosferik olaylardan bile korkmak gerekmiyor. Kararsız havanın oluşmasından dolayı oluşan bir şey bir atmosferi ifade ediyor" dedi.

"PAZARTESİNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK"

Sıcaklıkların ise önümüzdeki hafta artacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Pazartesinden itibaren yüksek basıncın etkisi daha da hissedilecek. Geceleri yüksek basınçta tüm yurdu soğutacak ama güneşi gördüğümüz zaman hava birazcık ısınacak. İç Anadolu'da bu değerler eksilerde olacak İstanbullular da sıfıra yakın 4-5-6 civarında olacak. Yağışların barajlara etkisi oldu. Doluluk oranları yüzde 50'ler civarına ulaştı. Ama bu demek değil ki kuraklık bitiyor. Biz su kullanımına dikkat etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.