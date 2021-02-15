Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte İstanbul, Ankara ve tüm illerimizde hava durumu

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.

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İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar yağışı devam edecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...

AKDENİZ'E 'ŞİDDETLİ SAĞANAK' UYARISI



Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı:



‘Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış, rakımı 800 m ve üzeri yerlerde ise yoğun kar yağısı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.’

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yağması beklenen yoğun kar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinde Çorum, akşam saatlerinde Amasya, gece saatlerinde Tokat çevrelerinde etkisini artıracak kar yağışlarının çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak karın, kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı ve tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

SAMSUN VE ORDU İÇİN YOĞUN KAR VE KUVVETLİ BUZLANMA UYARISI

Samsun ve Ordu’daki yağışların ise bugün öğle saatleri itibarıyla kar şeklinde, sahilden 150 metre rakıma kadar olan yerlerde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini artıracağı ve zaman zaman kuvvetli olmak üzere çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sahil kesiminde hafif kar örtüsü, iç ve rakımı 50 metrenin üzerindeki yerlerde ise kuvvetli ve yoğun kar örtüsü (20-60 santimetre) yapması bekleniyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile sahil kesimlerindeki kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.