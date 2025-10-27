Kar yağışı etkisini gösterdi: Mevsimin ilk kardan adamı yapıldı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde kar yağışının beklendiğini açıkladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Erzincan'ın yüksek kesimleri kara teslim oldu. Yılın ilk kardan adamı yapıldı.
Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın Esence zirvesinde Ekim ayının sonunda karakış etkili oluyor. Zirveye çıkanlar mevsimin ilk kardan adamını yaptı.
Doğa severlerin yürüyüş rotasında yer alan Esence zirvesinde kar yağışı
etkili oldu. Kar yağışının ardından karın tadını çıkaranlar mevsimin ilk kardan adamını yaptı.