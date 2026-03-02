×
Kar yağışı etkili oldu: 'Zorlu şartlarda gidip geliyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Göynecek Köyü#Yüksek Rakım
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 14:53

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan köyünde kar yağışı, dronla görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Muhtar Halil Yerlikaya, "Köyümüz 1270 rakımda, yüksek bir köy. Zorlu şartlarda gelip gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Kars'ta ise sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 1270 rakımlı Alan köyünde kar küreme çalışması yaptı. Köy yolunda kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar, greyderle temizlendi.

Muhtar Halil Yerlikaya, köyün ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, "Köyümüz 1270 rakımda, yüksek bir köy. Zorlu şartlarda gelip gidiyoruz ama devletimiz bu zorluğu bize en kolay hale getiriyor. Kar yağdığı zaman da anlık olarak yollarımız açılıyor, bir sıkıntımız yok." dedi.

Kar temizleme çalışmalarına katılan Volkan Çuhadar da bölgede 10 ila 15 santimetre kar bulunduğunu ifade ederek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Şu anda Alan köyünde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her daim milletimizin yanındayız." diye konuştu.
Ekiplerin karla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla köy yollarının 7 gün 24 saat açık tutulduğu bildirildi.

Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kars'ta gece başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu. Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, gece branda sararak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan merkezde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Soğuk havanın da etkili olduğu şehirde buzlanmalar oluştu.

