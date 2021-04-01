Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe ilçesinde yağış nedeniyle kayak merkezine giden yollar karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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