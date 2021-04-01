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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

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Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe ilçesinde yağış nedeniyle kayak merkezine giden yollar karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

 

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