Kar yağışı devam edecek mi? Yeni haftanın hava durumu...

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN SON UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat pazartesi gününe ilişkin uyarılarda bulundu. Yoğun kar yağışına ve kuvvetli yağışa dikkat çeken Meteoroloji'de "Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." açıklaması geldi.

Açıklamada ayrıca, "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

🗓15 Şub 2021 (Ptesi)

☃️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️ Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/nCT8WMrXiU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 15, 2021

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Ardahan, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM, AMASYA VE TOKAT İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinde Çorum, akşam saatlerinde Amasya, gece saatlerinde Tokat çevrelerinde etkisini artıracak kar yağışlarının çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak karın, kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı ve tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

KIRIKKALE İÇİN YOĞUN KAR VE BUZLANMA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kırklareli genelinde bugün sabah başlayacak kar yağışının çarşamba sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 santimetre) olması bekleniyor.

Kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ISPARTA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Isparta genelinde bugün yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kara dönüşeceği ve gece saatlerine kadar kuvvetli (5-15 santimetre) olacağı öngörülüyor. Kar yağışının salı günü de aralıklı ve hafif olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇANKIRI'YA YOĞUN KAR VE BUZLANMA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çankırı genelinde bugün sabah ilk saatlerde başlayacak kar yağışının salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Kar yağışı ile hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

KAR YAĞIŞI KÜTAHYAYI BEYAZA BÜRÜDÜ

Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Kütahya Valisi Ali Çelik, yağışların ardından yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitimin il genelinde bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı.

Kütahya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

Önceki gece başlayan ve dün gün boyu devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Özellikle Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan da görüntülenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti.

Kar yağışıyla İstanbul’un tarihi yarımada bölgesi de beyaz renge büründü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da oluşan kar manzarası havadan fotoğraflandı. Tarihi mekanlardaki kar güzelliğinin tadını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı.

KISITLAMADA YOLLAR BOŞ KALDI

Öte yandan kar yağışı, Çatalca, Silivri, Esenyurt, Büyükçekmece ve Bahçelievler’de de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Park halinde bulunan araçlar ise karla kaplandı.

Kar yağışı Anadolu Yakası’nda da etkili oldu. Çamlıca Tepesi, Üsküdar ve Kadıköy meydanları beyaz örtüyle kaplandı. Ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri bembeyaz oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kaldı.

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