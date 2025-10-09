Kar yağışı başladı! Meteoroloji uyardı: Gün boyu devam edecek

Haberin Devamı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağın 3400 metre ile 3917 metre rakımına yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede kar yağışının bugün de devam etmesini beklediğini açıkladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı.

Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Öte yandan Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.