Kar yağışı başladı: Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.