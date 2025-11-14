×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar yağışı başladı: Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Erzincan#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:49

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. 

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı.

Gözden KaçmasınBu otomobil 8 yıldır park halinde: Sarmaşıklarla kaplandı | Gören şaştı: Kaderini bekliyorBu otomobil 8 yıldır park halinde: Sarmaşıklarla kaplandı | Gören şaştı: Kaderini bekliyorHaberi görüntüle

KAR KÜREME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Yağışı#Erzincan#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!