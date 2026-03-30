Kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü! 14 ilde kar yağışı ve sağanak uyarısı | 'Baharı beklerken kış geri geldi'

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 30 Mart 2026 Pazartesi günü; Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Bartın ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ankara, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Batman, Karabük ve Düzce illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KARLIOVA’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü, ilçe beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun yağış nedeniyle ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı belirtilirken, ilçe merkezi ve köylerde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, devam eden kar yağışına rağmen yolların açık olduğunu ve ulaşımda aksama bulunmadığını belirtti.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN KAR NEDENİYLE 5 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sabah saatlerinde etkisini yitirirken, kent merkezine 5, yüksek kesimlerde ise 15 santim kar yağdı. Vatandaşlar güne karla uyanırken, sürücüler ise araçlarının üzerindeki karı temizledi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kış toplam kar kalınlığı 8 metreyi bulurken, kent merkezinde yerdeki kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

VAN'DA 34 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI

Van'ın 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Başkale, Bahçesaray, Çatak ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede 16 mahalle ve 18 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı. İlçe merkezi beyaza bürürken, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlemeye çalıştı.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE KAR ETKİLİ OLDU

Bayburt ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü.

Kısa süreli sisin de etkili olduğu yollarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren karın ardından kapanan yayla yollarını açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. İl merkezine bağlı 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, Karayolları Gümüşhane 101. Şube Şefliği ekiplerinin 4 gün süren çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken yayla yolunda gerçekleştirilen çalışmalar dron ile görüntülendi.

KARS VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU, ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.

Kars'ta etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Himmet Bozyel, soğuk ve yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Bugün 30 Mart, baharı beklerken kış geri geldi. Karlı bir sabaha uyandık, Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.

Ardahan’da da kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, dağları, tepeleri beyaza bürüdü.

ABANT, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bolu’da, etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü. Göl çevresindeki çam ormanları da karla kaplandı. Abant’ta kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaştı.