Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü

Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.