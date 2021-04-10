Kar ve yağmur uyarısı - Pazar günü hava nasıl olacak? MGM 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Yağışların devam ettiği Karadeniz Bölgesi ve diğer bölgeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevreleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Pazar) Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) bölge genelinde kuvvetli olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 4°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara