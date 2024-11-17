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Kar ve tipi geçit vermiyor: Çok sayıda araç yolda kaldı

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#Kar#Fırtına#Tipi
Kar ve tipi geçit vermiyor: Çok sayıda araç yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:10

Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tır ve araçlar yolda kaldı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor. Sahara geçidinde buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

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Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar ve tipi geçit vermiyor: Çok sayıda araç yolda kaldı

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN VERİLMİYOR

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidinde buzlanma meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor. Sahara geçidinde buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

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Kar ve tipi geçit vermiyor: Çok sayıda araç yolda kaldı

Ekipler yolun kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

Kar ve tipi geçit vermiyor: Çok sayıda araç yolda kaldı

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#Kar#Fırtına#Tipi

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