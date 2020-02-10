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Suat DENİZ/ARPAÇAY (Kars), (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu

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Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi, Ardahan'daki Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları da olumsuz etkiledi. Kötü hava nedeniyle göle turist gelmeyince 11 kızakçı, hafta sonunu bekleyerek, geçirmek zorunda kaldı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistleri gezdirerek geçimlerini sağlayan atlı kızakçılar, bu hafta sonu umduklarını bulamadı. Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle turist kafilelerinin gelmediği Çıldır Gölü'nde kızakçılar, vakitlerini sohbet ederek, geçirdi. 16 yıldır kızakçılık yapan Tekin Akçay (58), "Hava muhalefeti nedeniyle beklenen turist kafileleri gelmedi. Günü siftah yapamadan geçirdik" dedi.

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