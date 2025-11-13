Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak | İşte sağanak ve kar yağışı beklenen iller

Haberin Devamı

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların akşam saatlerinde başlaması öngörülüyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kar yağışının bugün Kars, Erzurum, Bayburt, Tunceli çevresinin yüksek kesimlerinde etkili olacak.

Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kar yağışının cumartesi ve pazar günüde devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan, Muş illerinde kar bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu