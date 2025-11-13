Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak | İşte sağanak ve kar yağışı beklenen iller

Güncelleme Tarihi:
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların akşam saatlerinde başlaması öngörülüyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kar yağışının bugün Kars, Erzurum, Bayburt, Tunceli çevresinin yüksek kesimlerinde etkili olacak.
Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan, Muş illerinde kar bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu