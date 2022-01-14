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Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü

#Turkuaz#İstanbul Boğazı#Fırtına

Etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Turkuaz rengiyle muhteşem bir manzara oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli rüzgar, yağmur ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.

Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü

"DENİZİN RENGİ BÖYLE DAHA GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Ahmet Yılmaz adlı vatandaş, "Yürümek, hava almak için güzel bir gün. Denizin rengi neden böyle bilmiyorum. Deniz için değil öylesine yürüyüş için çıkmıştım. Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor. 2 gündür denizin rengi böyle, ama neyin sonucu bilmiyorum" dedi.

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#Turkuaz#İstanbul Boğazı#Fırtına

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