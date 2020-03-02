Kar ve çiğdemler bir arada

Bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda baharın müjdecisi çiğdem ve karın aynı karede olması vatandaşların büyük ilgisini çekti.

20 yıldır Gölcük Yaylası'na geldiğini belirten Ekrem Dağ, ''Çiğdemler iki gün önce toprakta baharın müjdecisi olarak kendini gösterdi. Dün üzerine kar yağınca eşssiz bir manzara oluştu. Gölcük yaylası içerisinde barındırdığı krater gölüyle zaten tabiat harikası. Baharın müjdecisi çiğdemlerin karlı görüntüsü hayran bırakıyor'' dedi.