Kar topu atan çocukları silahla tehdit eden maganda tutuklandı

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Olay, 22 Şubat gece 02.05 tarihinde 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Site içerisinde kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı. Otoparktaki aracına kar topu gelmesine sinirlenen H.I., bir apartman girişine kadar takip ettiği çocukları ruhsatsız silahıyla tehdit etti.

Şikayet üzerine siteye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.I. adliyeye sevk edildi. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde belindeki silahla çocukları tehdit ettiği tespit edilen H.I. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.