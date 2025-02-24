×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar topu atan çocukları silahla tehdit eden maganda tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kar Topu#Tehdit
Kar topu atan çocukları silahla tehdit eden maganda tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:05

Eyüpsultan'da aracına kar topu attan çocukları silah çekerek tehdit eden H.I. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 22 Şubat gece 02.05 tarihinde 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Site içerisinde kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı. Otoparktaki aracına kar topu gelmesine sinirlenen H.I., bir apartman girişine kadar takip ettiği çocukları ruhsatsız silahıyla tehdit etti.

Kar topu atan çocukları silahla tehdit eden maganda tutuklandı

Şikayet üzerine siteye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.I. adliyeye sevk edildi. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde belindeki silahla çocukları tehdit ettiği tespit edilen H.I. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kar topu atan çocukları silahla tehdit eden maganda tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kar Topu#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!