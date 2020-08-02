Kar toplamaya çıktı, mahsur kaldı

Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası'na kar toplamak için gelen Emrah Y., kar topladığı sırada ayağının burkulması mahsur kaldı. Emrah Y., durumu telefon ile yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ayağı burkulan Emrah Y.'yi mahsur kaldığı yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Emrah Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.