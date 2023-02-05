Kar teyakkuzu

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Hasretle beklenen kar yağışı Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından özellikle Doğu kesimlede kuvvetli kar yağışı görüldü. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı.

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul’un merakla beklediği karın ne zaman, ne kadar sürede ve şehrin nerelerine yağacağını Hürriyet’e anlattı: “Kar yağışı ülkemizin büyük bir bölümünde çarşamba, perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. İstanbul’da bugün karla karışık yağmur, Avrupa yakası ve yüksekleri ağırlıklı olmak üzere kar yağışlı, pazartesi günü ise havanın biraz ısınmasıyla birlikte merkezi bölgelerinde tekrar karla karışık yağmur olmasını bekliyoruz.

PERŞEMBEYE KADAR SÜRER

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Perşembe gününe kadar kar yağışı olabilir. İstanbul’da rüzgâra da dikkat çekmek istiyorum. Bugün kuzey yönlerden saatte 60 ila 80 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekliyoruz. Avrupa yakasında ise rüzgârın hızının saatte 100 kilometreye ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. İstanbul’da ulaşımda aksamalar ve tipi de görülebilir.

ANKARA’DA DON OLABİLİR

Ankara’da bugün gece itibarıyla kar yağışı bekliyoruz. Güney ilçelerinde kar yağışı yer yer yoğun olacak. Ayın 9’undan sonra yağışlar ülkenin kuzey kesimlerinde kalacak. Büyük bir bölümünde yağışbeklemiyoruz. Salı gününden sonra hava sıcaklıkları daha da azalacağından, yer yer kuvvetli don görülebileceğini tahmin ediyoruz.”





Meteoroloji bugün İstanbul’da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Yarın (bugün) öğleden sonra kar yağışı aşağılara kadar iner. Pazartesi ve salı günü biraz daha kuvvetli bir yağış var. Pazartesi günü biraz daha trafiği gevşetici tedbirler almamız lazım” dedi. Yetkililer vatandaşları bugün ve yarın evden çıkmamaları için uyardı. İBB, tuzlama ve kar küreme araçlarını hazır tuttu. 350 aracı yeniledi. İstanbul Valiliği koordinasyonundaki Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı’nda da alınan tedbirler değerlendirildi.

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THY SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan dün ve bugün 72’si iç, 166’sı dış hat olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti.

FERİBOTLAR DA İPTAL

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine de, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal oldu.

DOĞU BUZ KESTİ

Türkiye kurak geçen günlerin ardından soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı kentlere mevsimin ilk karı düşerken, birçok şehirde de yerleşim yerlerinin yolları kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar soğuk nedeniyle çalışmadı, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu. Van’da yoğun kar nedeniyle kapanan 347 yerleşim yerinden 305’inin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı. Ulaşıma kapanan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 160, Elazığ’da da 210 köy yolunda çalışmalar sürüyor.