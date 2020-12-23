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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi

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Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi
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Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, 7/24 kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Şemdinli-Yüksekova karayolunda çalışma yapan bir iş makinesi de Güzelkonak bölgesinde devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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