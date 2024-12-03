Kar tatili yaparken sağlığınızdan olmayın

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Prof. Dr. Terzi, “15 üyemizle temmuz ayında yaptığımız Ağrı Dağı tırmanışının 4 bin 200 metresinde ben ve iki üyemiz rahatsızlandık. Biraz daha aşağı rakımlara inip yeterli miktarda su tüketip ve gerekli ilaçları uyguladıktan sonra tırmanışımızı tamamladık. Yüksek rakımlı yerlerde kar tatili yapacak olan vatandaşlarımızı da uyarıyorum. 2 bin 500 metre yükseklikten sonra, baş ağrısı, baş dönmesi, vücutta uyuşma hissi olursa derhal bir nöroloji uzmanına görünün” dedi. 60. Ulusal Nöroloji Kongresinde ‘Ağrı Dağı Paneli’ de gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Terzi, Hürriyet’e şunları söyledi:

BAZI DAĞCILARIN ÖLÜM SEBEBİ

“Yüksek irtifaya çıkıp, oksijen seviyesi düşünce, beyinde bazı değişiklikler meydana geliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, vücutta uyuşma hissi gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Bu semptomlar insanları ölüme kadar götürebiliyor. Bazı meşhur dağcıların da bu hastalıkla yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Semptomlar 2 bin 500 metrede bile görülebiliyor. Yani bu hastalık herkesin başına gelebilir (Yaşlılar, kilolular, sigara içenler, kalp ve akciğer hastalığı bulunanlarda daha sık görülüyor). Bu yerlere gitmeden önce küçük tırmanışlar, yürüyüşler yapılması, bol su tüketilmesi, doktor kontrolünde olmak şartıyla beyinde oluşabilecek ödemi çözecek bazı ilaçlar alınması şart. Semptomlar görülmeye başladığında da yüksek irtifadan tekrar alçak irtifaya inmek, su tüketimini artırmak önemli.”

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AKUT DAĞ HASTALIĞI NEDİR

Önceden sağlıklı olan bireylerde, 2500 metre ve üzeri yüksekliğe çıkıldığında ortaya çıkan (şakaklarda hissedilen) baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, uykusuzluk ve tırmanma performansında düşme belirtileri veren duruma ‘akut dağ hastalığı’ deniliyor. Genelde dağ tırmanışlarında görülmesine rağmen iş veya tatil amaçlı yüksek rakıma seyahatte de ortaya çıkabilir. Kalp veya akciğer rahatsızlığı olanlarda daha düşük rakımlarda gelişebilir. Aniden yüksek rakıma çıkıldığında (uçakla seyahat veya hızlı tırmanış) vücudun adapte olması için yeterli zaman olmadığından akut dağ hastalığı gelişebiliyor. Çıkılan rakım ne kadar yüksek olursa, hastalığın gelişim riski de o kadar fazla olacaktır.