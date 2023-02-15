Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kar suyu ile hayat mücadelesi

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#KÖY#KAR
Kar suyu ile hayat mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Gözene köyü, depremin en ağır vurduğu yerlerinden. Halk artık köylerinden umudu kesmiş vaziyette. Köylüler, hâlâ karları eritip içme suyu ve diğer ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Malatya şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gözene köyü, 6 Şubat’taki ilk depremde neredeyse hiç zarar görmedi. O gün havanın çok karlı ve soğuk olması nedeniyle köy halkı, bir süre sonra tekrar evlerine girdi. Köyün kaderi ikinci depremle birlikte tamamen değişti. İkinci depremde 400 haneli köyün tamamı yerle bir oldu. 1360 nüfuslu köyde 12 kişi hayatını kaybetti. Kerpiç evlerin enkazı altında kalan köylüleri, göçükten kurtulan yakınları ve diğer köylüler çıkardı. Yolların kapalı olması nedeniyle köye ilk yardımın üçüncü günde geldiğini ve engelli bir vatandaşı enkaz altından çıkardığını söyleyen köy muhtarı Ramazan Günay, “Göçük altında kalan diğer köylüleri biz kendi imkanlarımızla çıkardık. Köyümüz kaderiyle baş başa kaldı, bir an önce yardımların gelmesini istiyoruz. AFAD köye toplam 12 çadır gönderdi. Biz bu çadırları, cenazesi olan ailelere verdik. Öncelikli ihtiyacımız barınma için çadır. Sonra iletişim sorununun çözülmesi gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

‘UMUDUMUZ KALMADI’

Köyde yaşayan Vahdettin Özbay, depremin ardından besi için kurduğu çadırı, köy halkının hizmetine sunduğunu ve ilk birkaç gün 200’ün üzerinde köylünün bu çadırda kaldığını anlattı. Özbay, aydınlatma için tüp yaktıklarını ve kar suyunu eriterek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı. Rıdvan Dönmez ise köylerinden artık umudu kalmadığını belirterek, “Köy bitti. Devletin bize artık yeni bir köy kurması lazım. Ana yola yakın, zemini sağlam bir yer olmalı” dedi.

Kar suyu ile hayat mücadelesi


köy halkı, geceleri eksi 15 dereceye düşen soğuklardan korunmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Kimi kamyonetin dorsesini, kimi traktörün römorkunu brandalarla kapatarak soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Bazı köylüler ise baraka tarzı yapıların içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEPREM#KÖY#KAR

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem