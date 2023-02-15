Kar suyu ile hayat mücadelesi

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Malatya şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gözene köyü, 6 Şubat’taki ilk depremde neredeyse hiç zarar görmedi. O gün havanın çok karlı ve soğuk olması nedeniyle köy halkı, bir süre sonra tekrar evlerine girdi. Köyün kaderi ikinci depremle birlikte tamamen değişti. İkinci depremde 400 haneli köyün tamamı yerle bir oldu. 1360 nüfuslu köyde 12 kişi hayatını kaybetti. Kerpiç evlerin enkazı altında kalan köylüleri, göçükten kurtulan yakınları ve diğer köylüler çıkardı. Yolların kapalı olması nedeniyle köye ilk yardımın üçüncü günde geldiğini ve engelli bir vatandaşı enkaz altından çıkardığını söyleyen köy muhtarı Ramazan Günay, “Göçük altında kalan diğer köylüleri biz kendi imkanlarımızla çıkardık. Köyümüz kaderiyle baş başa kaldı, bir an önce yardımların gelmesini istiyoruz. AFAD köye toplam 12 çadır gönderdi. Biz bu çadırları, cenazesi olan ailelere verdik. Öncelikli ihtiyacımız barınma için çadır. Sonra iletişim sorununun çözülmesi gerekiyor” dedi.

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‘UMUDUMUZ KALMADI’

Köyde yaşayan Vahdettin Özbay, depremin ardından besi için kurduğu çadırı, köy halkının hizmetine sunduğunu ve ilk birkaç gün 200’ün üzerinde köylünün bu çadırda kaldığını anlattı. Özbay, aydınlatma için tüp yaktıklarını ve kar suyunu eriterek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı. Rıdvan Dönmez ise köylerinden artık umudu kalmadığını belirterek, “Köy bitti. Devletin bize artık yeni bir köy kurması lazım. Ana yola yakın, zemini sağlam bir yer olmalı” dedi.





köy halkı, geceleri eksi 15 dereceye düşen soğuklardan korunmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Kimi kamyonetin dorsesini, kimi traktörün römorkunu brandalarla kapatarak soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Bazı köylüler ise baraka tarzı yapıların içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.