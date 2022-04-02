Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kar suları, Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

#Kastamonu#Sinop#Akçay

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

Haberin Devamı

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar suları, Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kar suları, Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Sinop#Akçay

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy