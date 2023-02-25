Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Heyelan#KAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 14:22

Ordu’da son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte karların erimesi sonucu heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle yollar ve tarım arazileri zarar görürken, 3 evde de hasar oluştu. Yaklaşık 1,5 metrelik yarıkların oluştuğu heyelanda evlerden biri için yıkım kararı verilirken, 2’si ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Haberin Devamı

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, bu sene de hava sıcaklıkları aniden arttı. Sıcak havayla birlikte karların erimesi sonucu yumuşayan toprakta heyelanlar meydana geldi. Bu kapsamda Ordu’nun Kabadüz, Kabataş ve Ünye ilçelerinde küçük ve büyük ölçekli heyelanlar yaşandı. Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollar zarar gördü. Yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı. Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÜNYE’DE 3 EV HASAR GÖRDÜ

Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde de heyelan oldu. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu. Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2’i evi tedbir amacıyla boşalttı. Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Haberin Devamı

‘HEYELAN HER YIL GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR’

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçelerinde meydana gelen heyelanların evleri tehdit etmeye başladığını söyledi. Heyelanın her yıl daha da genişlediğini vurgulayan Yılmaz, “İlçemizde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarımız kapandı. Ekiplerimiz kapanan yollarımız için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki heyelan ilçe merkezinden geçen ırmağı doldurmakta. Bu da aynı zamanda ilçe merkezimizi tehdit ediyor. Burada oluşan heyelan her yıl genişleyerek devam ediyor. Bu sene 1 metrenin üzerinde kar yağdıktan sonra hızlı bir erimeyle beraber heyelan daha da arttı. Allah’a çok şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Sadece evlerimizi tehdit etmeye başladı. İnşallah bundan sonra heyelan olmaz diye umut ediyoruz” dedi.

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Heyelan#KAR

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem