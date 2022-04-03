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Kar suları eridi, çay taşma noktasına geldi! Elektrik direği yıkıldı, araçlar mahsur kaldı

#Kastamonu#İnebolu#Zarbana Çayı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı, eriyen kar suları sebebiyle taşma noktasına geldi. Çayda suların yükselmesi neticesinde elektrik direği yıkıldı, köyler elektriksiz kaldı. Dere kenarındaki elektrik direğinin yıkılma anı görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin 'Gidiyor, gitti, geçmiş olsun' dediği duyuldu. Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Köy yolu selden kapanınca öğrenciler velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.

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11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı İnebolu ilçesinde kar suları sebebiyle Zarbana Çayı bir kez daha taştı. Çayda suların yükselmesi neticesinde 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. İnebolu’nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde su altında kaldı.

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Kastamonu’da eriyen kar suları elektrik direğini yıktı, araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı Kastamonu’da eriyen kar suları elektrik direğini yıktı, araçlar mahsur kaldı, yollar kapandıHaberin Tüm Görselleri

KÖYLER ELEKTRİKSİZ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çayın kenarında bulunan bazı elektrik direkleri de yıkılırken, köyler elektriksiz kaldı. Bölgede dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı cep telefonuna anbean yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin 'Gidiyor, gitti, geçmiş olsun' dediği duyuldu. 

Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı. Sel sularından geçemeyen bir aracı çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların yardımıyla sel sularında mahsur kalan araç kurtarıldı.

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Kar suları eridi, çay taşma noktasına geldi Elektrik direği yıkıldı, araçlar mahsur kaldı

KÖY YOLU SELDEN KAPANINCA ÖĞRENCİLER DAĞLARI AŞIP EVLERİNE ULAŞTI

İnebolu’nun Çaydüzü köyünden Özlüce İlk ve Ortaokulu’na giden öğrenciler, Zarbana Çayı’nda suların yükselmesi sebebiyle evlerine gidemedi. Sel suları sebebiyle köy yolu ulaşıma kapanınca öğrenciler, İnebolu ilçe merkezinde bir gece misafir edildi. Öğrenciler Kayaelması köyüne kadar minibüsle götürülürken, buradan velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.

Ramazan ayında köylerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgede kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Kar suları eridi, çay taşma noktasına geldi Elektrik direği yıkıldı, araçlar mahsur kaldı

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#Kastamonu#İnebolu#Zarbana Çayı

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