MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı
GeriGündem Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında Düzce dağları beyaz örtü ile kaplandı. Düzceli doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir’in çektiği fotoğraflarda doğanın tüm renkleri bir karede toplandı. Şehir merkezinden çekilen fotoğraflarda beyaz örtü ile kaplanan Düzce dağlarının yeşil ile buluşması dikkat çekti. Havanın açılması ile mavi renklerinin de hakim olduğu fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle