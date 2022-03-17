Kar ressamı! Ayak izlerinden ‘hayat’ çıktı

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İSLAM Azbay’ın (19), henüz ilkokuldayken öğretmeninin bir sözüyle içine resim ateşi düştü. 10 yaşında elinde kumbarasıyla evden ayrılmak zorunda kalan İslam Azbay, Van Güzel Sanatlar Lisesi’ni birincilikle kazandıktan sonra boya paralarını kazanabilmek için geceleri yurttan kaçıp inşaatlarda çalıştı. Talihsizlikler yakasını bırakmadı. Pandemi araya girince eğitimi aksadığı için öğretmenlerine ‘Beni sınıfta bırakın’ dedi. Ancak başarılı bir öğrenciydi. Kabul edilmedi.

SINAV İÇİN BORÇ İSTEDİ

Üniversite sınavına girebilmek için öğretmeninden borç istedi. Tekrar harç yatırması gerekince yine inşaatlarda çalışmaya başladı. İstanbul karlar altında iken o yürüyerek ayak iziyle resim ve karlarla heykel yaptı. Doktor Mehmet Çelik kapısının önündeki ‘buzdan eserlerin’ sahibini bulmak isteyince inanılmaz bir hayat öyküsü ile karşılaştı. Bu haberi yapmak için kendisine ulaştığımız sıralarda ise İslam, yeni bir talihsizlikle karşılaşmış ve işsiz kaldığını öğrenmişti.

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‘SENİN İÇİN GELDİM’

İstanbul’da yaşayan anestezi uzmanı Dr. Mehmet Çelik evinde otururken birkaç gece üst üste karda ayak izleri ile yapılan şekilleri ve buzdan heykeli gördü. 20’nci kattaki evinden aşağı indi ve binanın yanındaki güvenlik kulübesine ilerledi. İslam, güvenlik görevlisi olması nedeniyle kendisine neden geldiğini sorunca, “Senin için geldim” dedi. Birlikte bir kahve içtiler. İslam hikâyesini anlattı, Dr. Çelik ise fotoğrafladı. Dr. Mehmet Çelik, “Evim 20’nci katta ve yan tarafı şantiye alanı. İki gün üst üste kardan ayak izleri ile bir şeyler çizildiğini görünce merak ettim. Bir kahve yapıp aşağı indim. İslam bana hayatını anlattı. ‘Bundan sonra planın nedir?’ diye sorunca ‘Hayatta kalmaya çalışacağım’ dedi. Bir gencin böyle umutsuz olması beni çok üzdü” dedi.

‘KALBİMİZDE BİR YARA’

Van Güzel Sanatlar Lisesi’nde İslam’ın öğretmeni olan Zeydin Eriş’e de ulaştık ve öğrencisini sorduk. Eriş, “Resim bölümündeki birçok öğrencimiz yoksul. İslam’ın da hayatı mücadele ile geçti. Şantiyelerde çalışırdı. Öğrencileri elimiz yettiğince himayemize alıyoruz ama çoğu öğrencimiz bu durumda. İslam’ın yaşıtları dershaneye giderken o çalışırdı. Bu öğrencilerimiz bizim kalbimizde bir yaradır” dedi.

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‘20 ŞEHİR GEZDİM’

İslam Azbay, hayat hikâyesini şu sözlerle özetledi: “Elimde bir kumbara ile 10 yaşında evi terk etmek zorunda kaldım. İlkokuldayken öğretmenim resimlerimi beğenirdi. Ben de o günden sonra hep resim yapmak istedim.

Bugüne kadar 20 şehir gezdim. Hep inşaatlarda çalıştım. Bir şehirde mutsuz olduğumda başka bir şehre gittim. Üniversite sınavına girebilmek için para biriktirmeye çalışıyorum. Bundan sonraki tek isteğim resim yapmaya devam edebilmek.”