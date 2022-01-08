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Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

#VAN #Çaldıran#Kar Yağışı
Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’ın Çaldıran ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer 2 metreyi bulan yollarda yapılan kar küreme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Van’ın Çaldıran ilçesi bu yıl gece sıfırın altında 27 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olarak kayıtlara geçti. İlçenin İran sınırındaki yerleşim yerlerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran karla mücadele ekipleri, çetin kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Etkili olan yağış sonrası dondurucu soğukta 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler mahalle ve mezra yollarının kapalı kalmaması için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, yapılan yoğun çalışmayla ilçede kapalı yol bırakmadı.

Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Ekipler, İran sınırı civarında yol açma çalışması yürütürken, kar püskürtme aracının savurduğu karlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Gündüz ve günbatımında kameraya yansıyan görüntüler mest eden güzel görüntüler oluşturdu.

Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar püskürtme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

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#VAN #Çaldıran#Kar Yağışı

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