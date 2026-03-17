‘Kar payı’ vaadiyle 50 milyon dolandıran kuyumcu sırra kadem bastı

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti. Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını görünce B.A.’ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

KAR PAYI VADİYLE DOLANDIRDI

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lire dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.