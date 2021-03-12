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Gündem
Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN (Sinop), (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Kar nedeniyle yolda kalan ambulanslar ekipler tarafından kurtarıldı

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Kar nedeniyle yolda kalan ambulanslar ekipler tarafından kurtarıldı

SİNOP’un Durağan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Covid-19 şüphesi olan hastalara ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerinin ambulansları yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açarak ambulansların hastalara ulaşmasını sağladı.

Kar nedeniyle yolda kalan ambulanslar ekipler tarafından kurtarıldı
Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece etkisini artıran yağış nedeniyle Durağan ilçesine bağlı Kuzuluk köyünün yolu ulaşıma kapandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftadır karantinada olan köyde yaşayan baba ve oğlu, rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. İki ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri sevk edildi. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte Kuzuluk köyüne ulaşan ekipler, hastaları alıp Durağan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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