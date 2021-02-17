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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan yolu açıldı

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Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan yolu açıldı
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TUNCELİ'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Valilik koordinesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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