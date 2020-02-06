Kar nedeniyle İstanbul'da okullar yarın (7 Şubat) tatil mi? Isparta, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu, kar yağışının başlamasıyla merak konusu oldu. Perşembe günü karla karışık yağmurun kentte etkisini arttırmasıyla beraber, İstanbul'da yaşayan veli ve öğrencilerin gözü İstanbul Valiliğinin açıklamalarına çevrildi. Kar yağışı uyarısının yapıldığı Kocaeli, Muğla, Ankara, Eskişehir, Konya gibi illerde de eğitim öğretime yarın ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat son dakika kar tatili açıklamaları ve konuyla ilgili detaylar.

İstanbul'da yağmur şeklinde devam eden yağışların perşembe akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde yağması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika kar uyarısının ardından, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına, cuma günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Megakentte yaşayan öğrenci ve veliler İstanbul Valiliğinin son dakika kar tatili açıklamalarını sorguluyor. Peki, yarın okullar İstanbul'da tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son dakika kar tatili açıklamasıyla ilgili bilgiler...

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde yer yer kar şekline dönmesinin beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul için henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın köylerdeki okullarla taşımalı eğitime ara verildi.



Yalvaç ilçesinde kar yağışı etkisini gösterirken, eğitim öğretimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 7 Şubat Cuma günü ilçeye bağlı köylerdeki okullarla taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

ANKARA, ESKİŞEHİR, KOCAELİ VE DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı uyarısının yapıldığı illerde henüz kar tatili açıklamaları yapılmadı. Valiliklerden gelen son dakika kar açıklamalarını haberlerimizde vereceğiz.

TUNCELİ'DE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

AĞRI'DA OKULLAR PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı’da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı’nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı.