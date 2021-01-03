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Haber Giriş: 03.01.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Kar ne zaman yağacak? MGM 4 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Sağanak uyarısı

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Kar ne zaman yağacak? MGM 4 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Sağanak uyarısı
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Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği ön görülüyor. Son haftalarda sıcaklık değerlerinin yükseldiği yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar etkili olacak. Kar yağışı ise yurt genelinde beklenmiyor. İşte, 4 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

Kar ne zaman yağacak MGM 4 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri Sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

RİZE 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 8°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Malaya çevreleri ile bu gece ve yarın yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C
Az bulutlu ve açık

KARS -14°C, -2°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, -1°C
Parçalı bulutlu ve sisli

VAN -6°C, 4°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

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