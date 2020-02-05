5 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri | Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor. Öte yandan yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor. İşte, 5 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri...

BUGÜN İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakacak.

Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'UN çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

BALKANLAR'DAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI

İstanbul'un çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, bölgede yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.