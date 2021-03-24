Kar mikropları öldürür mü? İşte kar yağışının mikroplar üzerindeki etkisi

Solunum yolunda enfeksiyona neden olan virüs ve bakteriler genelde hava ve temas yolu ile bulaşırlar. Yani kar yağışı ve soğuk havalarla birlikte yok olan virüslerin bulaşmasının asıl nedeni hava koşulları değil, mevsimsel değişikliklerle birlikte vücudumuzun direnç kaybetmesi.

Çünkü uzmanlara göre kar yağmayınca havada asılı kalan mikroplar hastalıkların artmasına neden oluyor. Bunun nedenle tedavi olmadan önce korunma çok önemli. Uzmanlar, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin ve gıda takviyesi almanın, bol sıvı tüketmenin, dengeli beslenme ve dinlenmenin önemini vurguluyor.

Hasta oldunuz. Şimdi ne yapacaksınız?

Tüm önlemlere rağmen soğuk havalara yenik düştüyseniz, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Dalkılıç’ın bu önemli uyarılarını dikkate almanızı öneririz:

• Diğer insanlarla solunum ve özellikle el temasından kaçının.

• Öksürme/aksırma sırasında ağız ve burnunuzu, elinizin dışı veya kağıt mendille kapatın.

• Odanızı sık sık havalandırın.

• Ellerinizi sık sık sabunlayın ve bol su ile yıkayın.

• Hasta bir başkasıysa onunla aynı ortam ve odayı paylaşmayın.

• Hastayla kesinlikle aynı odada yatmayın.

Mikroplar vücuttan nasıl atılır?

Kış enfeksiyonlarında asıl amacın hastalığı en kısa sürede atlatmanızı sağlamak ve vücut direncini yükseltmek olduğuna dikkat çeken Dr. Orhan Dalkılıç, “Halk arasında bu tip hastalıklarda bilinçsizce antibiyotik alınması alışkanlığı ne yazık ki hala devam ediyor. Komşunun ilacı size iyi gelmeyebilir. Bunu unutmayın. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik alınırsa vücudun normal florası bozulacağından ardından fırsatçı enfeksiyonlar sizi daha sık ziyaret edebilir. Genel kural olarak viral enfeksiyon üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenirse; muayene, tetkik ve bulgulara göre antibiyotik tedavisine başlarız. Tedavide genel yöntem bol miktarda sıvı almak, burnu yıkamak, burun açıcı damla kullanmak ve kesinlikle doktor kontrolünde nezle ilacı almaktır” diyor.

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